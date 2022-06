Curaçao kan zich vanavond revancheren op Honduras

WILLEMSTAD – Vanavond kan Curaçao zich revancheren van de 0-1 blamage afgelopen vrijdag tegen Honduras. Op eigen veld verloor het team van Art Langerer en Guus Hiddink met 0-1.

Vanavond is de tweede wedstrijd in de Nations League groep C in Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras.



Canada

De derde ploeg in dezelfde groep is Canada met onder meer oud-bondscoach Remko Bicentini als assistent.

De Canadezen zouden afgelopen zaterdag vriendschappelijk spelen tegen Panama, maar de wedstijd ging niet door omdat de spelers in de clinch liggen met de Canadeze voetbalbond. Ze weigerden te spelen. Reden zijn de onderhandelingen over wedstrijdprijzen en gelijke salarissen voor vrouwen en mannen in het voetbal.

Komende donderdag, 9 juni is de uitwedstrijd van Curaçao tegen Canada en op 25 maart 2023 de return tegen Canada op Curaçao.

De groepswinnaars in League A plaatsen zich direct voor de Concacaf Nations League Finals in juni 2023. Daarnaast kunnen de nationale teams zich in deze groepsfase kwalificeren voor deelname aan de Gold Cup in 2023.