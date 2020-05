Curaçao kort salarissen ministers met 25 procent

150 Gedeeld

Willemstad – De regering van Curaçao heeft besloten de salarissen van ministers met 25 procent te verlagen. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd. Dat zei minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren.

Hij vervangt momenteel premier Rhuggenaath, die bijkomt van een medische ingreep in het CMC. Curaçao heeft nog niet besloten of het akkoord gaat met alle andere voorwaarden. Daarover valt morgen een besluit. Zo wil Nederland controle over de Centrale Bank. Daarvan zei Girigorie dat dat een moeilijk punt is, omdat de Bank autonoom is.

Lees ook: