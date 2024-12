Nieuws Curaçao Curaçao krijgt batterijopslagpark Maarten Schakel 30-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt in 2025 een speciaal park met batterijen om stroom op te slaan. Dat schrijft de Extra. Het park maakt onderdeel uit van het duurzame energiebeleid van Aqualectra en moet de stroomcapaciteit vergroten.

Het nieuwe park is is onderdeel van een investeringsplan om de stroomproductie te vergroten en de levering stabieler te maken. Dat meldt minister van Economische Ontwikkeling, Charles Cooper. Volgens Cooper neemt de vraag naar elektriciteit toe door de economische groei.

Aqualectra investeert deze jaren flink, met name in duurzame energie. In 2024 werd het windmolenpark bij Koraal Tabak geopend, de eerste stap om de productiecapaciteit uit te breiden. Het batterijpark dat in 2025 operationeel wordt, moet onder andere dienst doen als back-up tijdens piekperiodes waarin veel stroom wordt verbruikt.

Daarnaast heeft Aqualectra een contract gesloten met Wärtsilä voor de bouw van een nieuwe stroomcentrale. Deze moet eind 2025 klaar zijn. Tegelijk werkt het nutsbedrijf aan lagere tarieven. Door groene stroom te introduceren en over te stappen op een efficiëntere brandstof, is de elektriciteitsprijs in 2024 met 10 cent per kWh gedaald ten opzichte van 2023. Volgens Cooper zal deze daling in 2025 doorzetten.

