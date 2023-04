Curaçao krijgt EducationUSA-adviescentrum

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt haar allereerste EducationUSA Advising Center onderdeel van een internationaal netwerk van studentenadviescentra in meer dan 175 landen.

Het Centrum komt in het voormalige SSC-gebouw in Otrobanda. Het Amerikaanse centrum sluit zich aan bij het netwerk van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken van meer dan 430 internationale studentenadviescentra.

EducationUSA-adviescentra promoten het Amerikaanse hoger onderwijs bij studenten over de hele wereld door nauwkeurige, uitgebreide en actuele informatie te bieden over mogelijkheden om te studeren aan geaccrediteerde postsecundaire instellingen in de Verenigde Staten.

De gratis adviesdiensten die aan toekomstige internationale studenten worden aangeboden, bieden middelen en hulpmiddelen om te helpen bij het navigeren door de vijf stappen naar een Amerikaanse studie: onderzoek naar scholen, identificeren van financiële hulpmogelijkheden, invullen van aanvragen, verkrijgen van een studentenvisum en voorbereiden op vertrek.

Er zijn meer dan 4.700 geaccrediteerde instellingen voor hoger onderwijs in de Verenigde Staten, en de adviescentra van Education USA kunnen studenten helpen hun opties te verkleinen, hun prioriteiten te bepalen en hun studieloopbaan te plannen.

Eenmaal geopend, zal EducationUSA Curacao samen met EducationUSA Aruba studenten in de Nederlandse Caraïben ongeëvenaarde toegang bieden tot gratis informatie en advies om hen te helpen een welvarende toekomst op te bouwen.

Het Amerikaanse consulaat zegt zeer toegewijd te zijn aan het bevorderen van de economische welvaart en het welzijn van de mensen op de eilanden van de Nederlandse Cariben.