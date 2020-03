Curaçao krijgt eigen Imax-theater

34 Gedeeld

Willemstad – Curaçao krijgt straks een eigen Imax-theater. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Daarvoor worden twee zalen verbouwd tot een. Dat gebeurt in The Movies in Punda.

Een standaard IMAX-scherm is 22 meter breed en 16 meter hoog en dat is breder en hoger dan de standaard bioscoopzaal in Punda. Het scherm begint al op de grond en ook links en rechts is er beeld.

Er verdwijnen daarom stoelen in de nieuwe gecombineerde zaal. Maar dat is volgens Cor Dammers van de Movies geen probleem: er zijn teveel bioscoopzalen op Curaçao.