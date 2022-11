Curaçao krijgt in maart zijn eerste huisartsenpost, als er geld is.

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt in maart zijn eerste huisartenpost. Dat heeft minister Dorothy Pietersz-Janga toegezegd aan de Curaçaose Huisartsenvereniging. Die pleit al jaren voor zo’n voorziening, maar vond steeds geen gehoor.

De huisartsenpost moet enerzijds de toeloop naar de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis opvangen, maar kunnen daarmee ook de avond- en weekenddiensten centraal belegd worden. Probleem is dat de huidige minister de eerste huisartsenpost op een andere locatie dan het CMC wil.

Een akkoord over de financiering is er ook nog niet. Die moet er wel komen, want huisartsen zijn het beu dat zij gratis en voor niets op moeten draven tijdens de avond en in het weekend. Verzekeraar SVB vindt dat deze service hoort bij het vaste bedrag dat een huisarts krijgt voor elke verzekerde patiënt in de praktijk.