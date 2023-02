Curaçao krijgt meldcode kindermishandeling en relationeel geweld

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt een meldcode als onderdeel van de integrale aanpak van de Curaçaose overheid tegen kindermishandeling en relationeel geweld. Dat meldt het ministerie van Sociale Ontwikkeling, SOAW.

Naast bewustwording over positieve opvoedingsstijlen en het oprichten van een nieuw meldpunt, is de beschermingscode volgens de overheid een belangrijke actie om op constructieve manier kindermishandeling en relationeel geweld vroegtijdig te signaleren en te stoppen.

De code gaat gelden voor alle beroepsgroepen op Curaçao op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheid en justitie. Daarin zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe professionals kindermishandeling en relationeel geweld kunnen signaleren en welke stappen professionals moeten nemen om een onveilige situatie te voorkomen of te stoppen.

De meldcode moet volgend jaar april volledig ingevoerd en operationeel zijn. Alle professionals die direct met kinderen en volwassenen werken, zoals artsen, verpleegkundigen, docenten en maatschappelijk werkers moeten de meldcode kennen en effectief toepassen in de praktijk.

Een belangrijke randvoorwaarde is het realiseren van wetgeving op dit gebied. De Curaçaose overheid krijgt daarbij van een wetgevingsjurist van UNICEF Nederland.

Er komt een speciale website over de implementatie van de meldcode. Deze website fungeert als platform voor professionals waar is uitgelegd hoe de code werkt en wat professionals moeten doen als zij in hun praktijk een vermoeden hebben dat er sprake is van kindermishandeling en/of relationeel geweld.