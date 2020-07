Curaçao krijgt onderwaterstation voor wetenschappelijk onderzoek

51 Gedeeld

Willemstad – Curaçao krijgt mogelijk een onderwaterstation voor wetenschappelijk onderzoek. Dat komt op een diepte van bijna 20 meter.

135 miljoen dollar is nodig voor de bouw en wordt bijeengebracht door Fabien Cousteau. Hij noemt zijn project Proteus, een ‘International Space Station of the Deep Sea’. Als het geld er eenmaal is kan de bouw starten. Dat gaat dan drie jaar duren. Carmabi is een van de strategische partners.

Lees ook: