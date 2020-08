Curaçao krijgt spirituele retreat: Ashram Curacao

84 Gedeeld

Willemstad – Curaçao heeft een nieuwe permanente spirituele retreat onder de naam Ashram Curaçao. Het project is bedacht door filmmaker Dolph van Stapele en zijn partner, Nephtalie Demei.

Ashram komt oorspronkelijk uit India en is verbonden aan het Boeddhisme en Hindoeïsme. De retreat komt in de kruidentuin van Dinah Veeris in Fuik. Daar kun je vanaf vrijdag terecht voor dagbezoek, maar ook voor langer. Voor meer informatie kun je terecht op ashramcuracao.com

