Curaçao krijgt van de rechter een tik op de vingers om vluchtelingenbeleid

Ook voormalig minister van Justitie Quincy Girigorie liet steken vallen

Curaçao heeft in hoger beroep een gevoelige tik van de rechters op de vingers gekregen inzake het vluchtelingenbeleid. Een gedeserteerde militair uit Venezuela zou volgens Justitie in strijd met de wet geprobeerd hebben Curaçao binnen te reizen en daardoor een gevaar zijn geweest voor de openbare orde. Door desondanks te beslissen dat hij moet worden verwijderd uit Curaçao, heeft de minister in strijd gehandeld met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De militair werd bijgestaan door Human Rights Defence Curaçao. Het Hof verwijt de minister ook dat die de militair te lang in bewaring heeft gesteld nadat zicht op verwijdering niet meer reëel was. De minister had dat dienen te beoordelen toen de militair om bescherming vroeg onder artikel 3 van het EVRM. Bovendien is de minister verplicht om in geval van uitzetting zorgvuldig, maar voortvarend te handelen.

Maar daarvan is volgens de rechters niets gebleken. Naar aanleiding van het beschermingsverzoek moest hij opnieuw beoordelen of voortzetting van de inbewaringstelling nog langer gerechtvaardigd was.

Die voornoemde afweging is tot op heden nooit gemaakt. Om die reden is de inbewaringstelling van de militair onrechtmatig geweest vanaf het moment dat hij een beschermingsverzoek indiende.

Voortvarendheid

De rechters verwijten de minister de afhandeling van het beschermingsverzoek zonder de nodige voortvarendheid ter hand te hebben genomen. De militair heeft in totaal elf maanden vastgezeten in SDKK, waarvan ruim negen maanden na indiening van zijn verzoek en heeft daar zelf een einde aan gemaakt door te ontsnappen.

De militair zit op dit moment ondergedoken. Volgens de rechter moet de minister bij hernieuwde aanhouding van de militair beoordelen of zich bijzondere omstandigheden voordoen om hem opnieuw vast te zetten.

Bij die beoordeling moet de minister de rechtelijke uitspraak betrekken, maar hij mag ook rekening houden met het feit dat de militair zich aan de bewaring heeft onttrokken en loopt dus – ondanks deze uitspraak – kans opnieuw vastgezet te worden.