Sport Curaçao lanceert bewegingsproject ‘Kórsou ta Move’ Dick Drayer 21-09-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao lanceert een project om de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Kórsou ta Move is een initiatief en samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en richt zich op het toegankelijker maken van sport en beweging voor iedereen op het eiland. Het project combineert verschillende programma’s die bewoners uitnodigen om meer te bewegen, zowel thuis als in de natuur.

De lancering van Kórsou ta Move is volgens de regering een belangrijke stap om de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van Curaçao te verbeteren. Het project komt voort uit twee initiatieven van de betrokken ministeries die nu de krachten bundelen voor een gezamenlijke uitvoering. Hierdoor ontstaat een breed aanbod van sportieve activiteiten, afgestemd op de behoeften van verschillende doelgroepen.

Thuis

Een van de eerste programma’s die van start gaat, is Den bo Kas, een televisieshow met dagelijks vijftien minuten fitnessoefeningen voor jong en oud. Vanaf 7 oktober kunnen inwoners een maand lang, onder begeleiding van ConsFitness, meedoen aan deze trainingen. De sessies worden niet alleen op televisie uitgezonden, maar zijn ook online te volgen via de website en sociale media van Kórsou ta Move. Daarnaast worden er wekelijks outdoor fitnesssessies aangeboden op publieke locaties, eveneens verzorgd door ConsFitness. Deze trainingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Ook wordt in oktober de ADC-bus ingezet voor gratis gezondheidsmetingen, waaronder cholesterol-, glucose- en bloeddrukmetingen. Hiermee kunnen deelnemers inzicht krijgen in hun gezondheidsstatus en tegelijkertijd werken aan een betere gezondheid.

Bewegen

In november ligt de focus op beweging in de natuur met het programma Den Naturalesa. Hierbij kunnen deelnemers meedoen aan activiteiten zoals hiken en aquatrainingen, terwijl ze genieten van de natuurlijke schoonheid van Curaçao. De begeleiding wordt verzorgd door ConsFitness en biedt een laagdrempelige manier om te bewegen in de buitenlucht.

In december gaat Den Temporada di Fiesta van start, waarbij korte video’s en uitdagende opdrachten worden gedeeld om mensen tijdens de feestdagen actief te houden. Het doel is om beweging op een speelse manier te integreren in de feesttradities van het eiland.

Bario

Het programma Den bo Bario richt zich op het stimuleren van beweging in vijf geselecteerde wijken: Marie Pampoen, Montaña, Brievengat, St. Maria en Tera Kora. Dit project loopt zes maanden en biedt wekelijkse activiteiten zoals fitness, Zumba, boksen en yoga, toegankelijk voor alle leeftijden en niveaus.

Ouders die deelnemen, kunnen hun kinderen meenemen, waarvoor speciale programma’s zijn ontwikkeld. Het officiële startschot wordt gegeven op 28 oktober, maar op 10, 17 en 24 oktober zijn er al pop-up evenementen om de sfeer te proeven.

Nieuw is de Den bo Bario app waarmee deelnemers hun voortgang kunnen bijhouden. Trainers en coaches kunnen zich via de app aanmelden om deel te nemen aan dit project.

School

Daarnaast wordt binnenkort gestart met Den bo Skol, een programma dat beweging onder leerlingen moet stimuleren. Het ministerie werkt samen met FDDK om jongeren actiever te maken en hun gezondheid te verbeteren. De details van dit programma worden binnenkort bekendgemaakt.

