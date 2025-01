Algemeen Curaçao lanceert eerste elektrisch toegankelijk voertuig Dick Drayer 24-01-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Fundashon Alton Paas heeft dinsdag een belangrijke stap gezet in het bevorderen van inclusie en mobiliteit op Curaçao met de lancering van het project “Toegang voor iedereen: mobiliteit en inclusie op Curaçao”. De onthulling van het eerste elektrisch toegankelijke voertuig markeert een mijlpaal in de inspanningen om mensen met beperkte mobiliteit te empoweren en een inclusievere samenleving te realiseren.

Het elektrisch toegankelijke voertuig, gefinancierd door onder andere Rotary Club Willemstad via hun Rota (Fun)drive-campagne, symboliseert duurzame vooruitgang en gelijke kansen. Het voertuig maakt deel uit van een breder project dat mobiliteitsdiensten toegankelijker moet maken voor mensen met beperkingen.

Tijdens het evenement introduceerde de stichting ook een vernieuwde identiteit voor haar dienst Wheelee. Met een modern logo, frisse kleuren en nieuwe uniformen benadrukt Wheelee haar toewijding aan vrijheid en inclusie. De rebranding is bedoeld om haar rol als essentiële dienst verder te versterken en mensen met beperkingen beter te verbinden met de samenleving.

Bewustwording

Een ander hoogtepunt was de lancering van een mobiliteitsbewustwordingscampagne. Deze campagne gebruikt storytelling om persoonlijke verhalen te delen over hoe toegankelijk vervoer de levenskwaliteit verbetert. Het doel is om maatschappelijke verandering te inspireren en het belang van inclusie te onderstrepen.

Daarnaast kondigde Fundashon Alton Paas een partnerschap aan met tien lokale bedrijven. Vier van deze bedrijven bieden exclusieve kortingen aan gebruikers van Wheelee die hun locaties bezoeken. Dit benadrukt de gezamenlijke inspanning om barrières te doorbreken en inclusie op Curaçao te bevorderen.

Alton Paas, oprichter van de stichting, zei tijdens de lancering: “Vandaag gaat het niet alleen om innovatie, maar ook om empowerment en gemeenschap. Met de nieuwe identiteit van Wheelee en de steun van onze partners bouwen we aan een toekomst waarin mobiliteit geen voorrecht meer is, maar een recht voor iedereen op Curaçao.”