Curaçao lanceert innovatief onderwijsproject ‘Bon Dia Goeiemorgen’ met Izaline Calister

WILLEMSTAD – Zangeres Izaline Calister en Stichting Cultuur Kameleon zijn een opmerkelijk nieuw onderwijsinitiatief gestart, Bon Dia Goeiemorgen. Het initiatief combineert muziek- en taalonderwijs.

Dit project is gericht op basisscholen en beoogt de muziekvaardigheden van leerkrachten te verbeteren en kinderen te betrekken bij hun culturele erfgoed door middel van traditionele Curaçaose kinderliedjes.

Tot op heden hebben meer dan zestig leerkrachten deelgenomen aan een trainingsprogramma, dat hen voorziet van lesopzetten waarin deze kinderliedjes centraal staan.

Liedjesboek

Het project, dat afgelopen mei officieel van start ging op Kolegio Santa Famia, bevat een unieke benadering waarbij kinderen niet alleen liedjes uit hun eigen cultuur zingen, maar ook leren over de herkomst en achtergrond ervan.

Het initiatief draagt bovendien bij aan de taalvaardigheid van de kinderen, zowel in het Papiaments als in het Nederlands.

De kern van ‘Bon Dia Goeiemorgen’ ligt in het gelijknamige liedjesboek, samengesteld door Izaline Calister en theatermaker, muzikant en arrangeur Thijs Borsten. Dit prentenboek, inclusief een muziek-cd, bevat 23 kinderliedjes uit Curaçao, Aruba en Bonaire, vertaald naar het Nederlands door kinderboekenschrijver Koos Meinderts.

De illustraties van Victor Modderkolk verrijken het boek, dat mede tot stand kwam met de muzikale bijdragen van Roël Calister (percussie), Hershel Rosario (gitaar), Randal Corsen (piano) en Daniel de Moraes (gitaar).

Taalachterstand

Het project gaat verder dan alleen een liedjesboek. Het heeft zowel muzikale als maatschappelijke doeleinden, zoals het aanpakken van de taalachterstand onder Curaçaose studenten in Nederland.

De tweetalige liedjes brengen kinderen spelenderwijs in contact met de Nederlandse taal en vice versa. Dit initiatief, dat zowel in de Caribische regio als in Nederland is gelanceerd, beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd op beide locaties.

Het trainingsprogramma voor leerkrachten, geleid door Ina Martina, omvat innovatieve muziekonderwijsmethoden en biedt toegang tot een scala aan online materialen, waaronder filmpjes en geluidsfragmenten. Deze middelen verrijken de lessen en dragen bij aan een dieper begrip van muzikale genres en ritmes.

Schoolconcerten

Een bijkomend hoogtepunt van het project zijn de schoolconcerten. Troubadours Evita Ross & Oscar Bor verzorgen interactieve voorstellingen, waarbij de geleerde liedjes centraal staan. Deze concerten bevorderen de betrokkenheid en het enthousiasme van de hele schoolgemeenschap.

‘Bon Dia Goeiemorgen’ is tot stand gekomen in samenwerking met ‘Méér Muziek in de Klas’, het MuziekopleidersAkkoord en diverse onderwijsinstellingen, waaronder de Universiteit van Curaçao en wordt ondersteund door verschillende culturele fondsen en donateurs. Het is volgens de initiatiefnemers een baanbrekend voorbeeld van hoe cultuur en onderwijs kunnen samensmelten ten bate van de jeugd in Curaçao en daarbuiten.