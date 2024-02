Curaçao legt met symposium Carnaval onder het vergrootglas

WILLEMSTAD – Stakeholders van het Curaçaose Carnaval gaan in mei de koppen bij elkaar steken tijdens een symposium over Carnaval. Dit initiatief is bedoeld om alle aspecten van Carnaval te bespreken en te werken aan een visie voor een duurzame en toekomstbestendige viering van dit culturele fenomeen op Curaçao.

Carnaval is een van de meest levendige en kleurrijke manifestaties van de lokale cultuur en verdient volgens velen speciale aandacht om de unieke en creatieve aspecten ervan te behouden en verder te ontwikkelen.

De oproep van het ministerie van Onderwijs aan stakeholders komt op een moment dat er veel kritiek is op de rommelige organisatie van het Carnaval. Ook dit jaar lukte het niet om de parades op tijd te starten en ontstond er veel vertraging tijdens de route. Mede daarom was de verbranding van Momo opnieuw uren voordat de laatste deelnemers binnen waren.

Het symposium wordt voorbereid met bijdragen van de University of Curaçao (UoC) en Inter-Continental University of the Caribbean (ICUC), die wetenschappelijke data verzamelen om de discussies en uitkomsten te ondersteunen. De onderzoeken belichten zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van Carnaval, waarbij negen specifieke thema’s worden onderzocht, variërend van de optochten en routes tot financiën, onderwijs, veiligheid, en de impact van globalisering op de viering.

Het symposium in mei is slechts het begin, met een vervolgsessie gepland voor augustus, om de visie voor Carnaval verder te verfijnen en te implementeren.