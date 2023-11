Curaçao loopt risico op concurrentie bij vergunningen voor online gokwebsites

Curaçao loopt het risico concurrentie te krijgen van andere landen die vergunningen afgeven voor online gokwebsites. Dat meldt Casinonieuws en een aantal media op Curaçao.

Het gaat dan om landen zoals Costa Rica en juridiscties zoals Kahnawake en Anjouan. Kahnawake is een indianenreservaat gelegen in Canada, in de provincie Quebec, net ten zuiden van Montreal en Anjouan, ook wel bekend als Nzwani, is een van de eilanden van de Comoren, gelegen in de Indische Oceaan.

Het nieuws komt uit een bijeenkomst van de trustsector op Curaçao, waar Glen Rellum van het Curaçaose trustkantoor Decc zijn zorgen uitte.

Rellum uitte zijn bezorgdheid over de nieuwe kansspelwet en voorspelde dat veel huidige sublicentiehouders zouden vertrekken naar andere landen. Hij schatte dat Curaçao ongeveer 400 van de 1.000 sublicentiehouders zou verliezen aan concurrenten zoals Anjouan, Isle of Man, Costa Rica en Kahnawake.

Rellum wees erop dat sommige van deze concurrenten profiteren van de onzekerheid onder Curaçaose aanbieders en dat ze minder lokale vereisten hebben dan de nieuwe Curaçaose gokwetgeving vereist, zoals het feit dat aanbieders op Curaçao moeten zijn gevestigd. Ook wees hij op de stijging van de licentiekosten onder de nieuwe wet, waardoor Curaçao zijn concurrentievoordeel zou verliezen.

Marktaandeel

Rellum benadrukte het belang van lagere kosten als uniek verkoopargument voor Curaçao, aangezien het eiland momenteel 40% van het wereldwijde marktaandeel in online gokvergunningen heeft.

Hij drong erop aan om de eisen van de nieuwe wet (LOK) gefaseerd in te voeren voor starters in de kansspelmarkt en om de eis om een kantoor op Curaçao te openen pas van toepassing te maken bij een bepaalde omzet van het online casino.

Tot slot uitte Rellum bezorgdheid over de rol van trustkantoren onder de LOK, omdat de wet het mogelijk maakt dat mensen zonder trustvergunning het management van online casino’s overnemen. Hij waarschuwde voor de verhoogde kans op witwassen als gevolg van deze verandering en drong aan op goede afspraken met de trustsector.

Hij benadrukte ook de indirecte impact van de kansspelsector op Curaçao, waar veel mensen werkzaam zijn en bijdragen aan belastingen, sociale premies en de economie door autoleningen en hypotheken te betalen, evenals werkgelegenheid voor notarissen, advocaten, accountants, fiscalisten en trustkantoren.