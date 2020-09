Curaçao loot Mexico en El Salvador

Willemstad – Curaçao moet het in de Gold Cup 2021 opnemen tegen groepshoofd Mexico. Dat heeft loting in Miami gisteravond uitgewezen.

Ook El Salvador zit in groep A. De derde tegenstander van Curaçao is nog niet bekend. Vier landen strijden nog om een ticket voor een plek in groep A, te weten Trinidad en Tobago tegen Montserrat en Cuba tegen Frans-Guyana).



Ook in 2017 trof Curaçao Mexico en El Salvador als tegenstanders in de Gold Cup en ging toen roemloos ten onder met drie verliespartijen zonder score. De Gold cip 2021 wordt in juli gespeeld in de Verenigde Staten.

