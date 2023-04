Curaçao loot St. Kitts and Nevis voor de Gold Cup

SAN FRANSCISCO – Curaçao heeft vrijdag bij de Concacaf loting voor de Goldcup 2023 St. Kitts and Nevis geloot. Het gaat om de eerste van twee kwalificatiewedstrijden voordat de groepsfase bereikt wordt. De wedstrijd is op 16 of 17 juni.

Mocht Curaçao de eerste kwalificatiewedstrijd winnen dan moet het team van Remko Bicentini op 20 juni tegen de winnaar van Frans Guyana en Sint Maarten.

Daarna komt Curaçao – als alles gunstig en winnend is verlopen – in groep A terecht, samen met de Verenigde Staten, Jamaica en Nicaragua. Die wedstrijden worden gespeeld van 24 juni tot 4 juli.

Het toernooi wordt gehouden in de Verenigde Staten en Canada van 16 juni tot 16 juli. Dertien steden in Amerika zullen zich bij Toronto voegen als gastheer: Arlington, Charlotte, Cincinnati, Chicago, Fort Lauderdale, Glendale, Harrison, Houston, Inglewood, Las Vegas, San Diego, Santa Clara en St. Louis.

Kwalificatie

In deze fase gaan drie teams door naar de groepsfase. Geplaatste teams worden als eerste vermeld voor ronde 1-matchups, terwijl de niet-geplaatste teams als tweede worden vermeld.

Wedstrijd 1: Trinidad en Tobago vs. Guadeloupe

Wedstrijd 2: Martinique vs. St. Lucia

Wedstrijd 3: Curaçao vs. St. Kitts & Nevis

Wedstrijd 4: Frans Guyana vs. Sint Maarten

Wedstrijd 5: Suriname vs. Puerto Rico

Wedstrijd 6: Guyana tegen Grenada

De teams voor ronde 2 zijn vooraf bepaald:

Wedstrijd 7: Winnaar Matchup 1 vs Winnaar Matchup 6

Wedstrijd 8: Winnaar Matchup 2 vs Winnaar Matchup 5

Wedstrijd 9: Winnaar Matchup 3 vs Winnaar Matchup 4

Groepsfase

Groep A: Verenigde Staten, Jamaica, Nicaragua, Winnaar Matchup 9

Groep B: Mexico, Haïti, Honduras, Qatar

Groep C: Costa Rica, Panama, El Salvador, Winnaar Matchup 8

Groep D: Canada, Guatemala, Cuba, Winnaar Matchup 7