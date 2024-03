Curaçao maakt kennis met tien kandidaten voor Miss Universe Curaçao 2024

WILLEMSTAD – Tijdens een sfeervolle avond in “Chateau Post 5” heeft het Curaçao Beauty Pageant Committee de tien ambitieuze dames gepresenteerd die strijden om de titel Miss Universe Curaçao 2024. Dit evenement markeert de start van een spannende periode voor de deelnemers en het eiland Curaçao, dat zich eerder al tussen de topfinalisten van het wereldwijde podium wist te positioneren.

Met de vernieuwde richtlijnen van de Miss Universe-organisatie, die sinds vorig jaar ook op Curaçao van kracht zijn, wordt een breder scala aan vrouwelijke deelnemers welkom geheten. Zo is er nu plaats voor getrouwde vrouwen, vrouwen in overheidsdienst, moeders en transgenders, zonder beperkingen op het gebied van leeftijd of fysieke gesteldheid.

De tien deelnemers van dit jaar zijn: Ryanne Busropan, Tiara Sluis, Shahaira Osepa, Kimberly de Boer, Milayne Simon, Jesmelys Zink Angelista, Luigina Andreina Marti, Saïde Carvajal, Liandra Lindeborg en Aleez van Eenenaam.

De voorbereidingen voor de kandidaten zijn direct van start gegaan, met een intensief drie maanden durend programma dat hen zal klaarstomen voor de competitie. Workshops op het gebied van catwalk- en podiumbeheersing, algemene kennis en toerisme, communicatie, protocol en etiquette staan op het programma, naast vele andere onderdelen die bijdragen aan hun ontwikkeling.

Het Curaçao Beauty Pageant Committee nodigt Curaçao uit om de ontwikkelingen rond de Miss Universe Curaçao 2024 verkiezingen op de voet te volgen via de Facebook-pagina ‘Curaçao Beauty Pageant Committee’ en Instagram op www.instagram.com/cbpc_official.