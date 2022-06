Curaçao maakt valse start in de Nations League

Curaçao heeft een valse start in de Nations League gemaakt. Gisteravond verloor het team va de debuterende bondscoach Art Langeler met 0-1 van Honduras. De enige goal werd in de 23e minuut gescoord.

Ook tien minuten blessuretijd kon Curaçao niet aan de gelijkmaker helpen, Robillo Castillo van Honduras kreeg zelfs rood, nog voor hij als invaller het veld mocht betreden.

Komende maandag 6 juni speelt Curaçao weeer tegen Honduras, maar dan in dat land. Curaçao is in de Nations League ingedeeld in groep C van League A, samen met onder meer nog Canada. Op 9 juni

is de uitwedstrijd tegen Canada en op 25 maart 2023 de return tegen Canada op Curaçao.

De groepswinnaars in League A plaatsen zich direct voor de Concacaf Nations League Finals in juni 2023. Daarnaast kunnen de nationale teams zich in deze groepsfase kwalificeren voor deelname aan de Gold Cup in 2023.