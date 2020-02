41 Gedeeld

Willemstad – Curaçao mag dertig miljoen gulden extra lenen in Nederland. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer. Het bedrag was afgesproken in het Groeiakkoord.

Curaçao voldoet nu aan de voorwaarden die toen gesteld zijn. De aanvraag voor de lening dient wel de gebruikelijke toetsing van het College financieel toezicht te doorlopen en de lening zelf moet gebruikt worden binnen het Groeiakkoord.