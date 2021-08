Curaçao Medical Center gaat electieve zorg nog verder afschalen

168 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) gaat de electieve zorg nog verder afschalen, nu naar 50 procent. Eerder werd de zorg al afgeschaald naar 25 procent. Onder electieve zorg valt o.a. behandelingen en/of nabehandelingen waarvan het, in tegenstelling tot acute zorg, medisch aanvaardbaar is dat deze enkele dagen tot weken kan worden uitgesteld.

Het limiet van de intensive-care capaciteit is bijna bereikt en er is geen extra personeel voor de intensieve zorg aan covidpatiënten, zegt CMC-woordvoerder Germaine Gibbs in een interview met het Antilliaans Dagblad. Gisteravond waren er nog drie plekken vrij op de IC van het ziekenhuis.

Er zijn ook al te weinig verpleegkundigen en artsen en eind deze maand lopen de contracten met de ingevlogen verpleegkundigen en medisch specialisten af.

