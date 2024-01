Curaçao Medical Center stelt operaties uit bij griepklachten

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft aangekondigd dat alle geplande operaties van patiënten met griepklachten verzet dienen te worden. Deze maatregel is genomen om de gezondheid van patiënten te beschermen, nu de cijfers van COVID-19 en griep weer oplopen.

Het ziekenhuis roept patiënten op die binnenkort geopereerd moeten worden en last hebben van symptomen zoals hoesten, een loopneus, niezen, pijn achter het borstbeen, keelpijn, gewrichtspijn of koorts, om contact op te nemen met hun behandelend arts.

Zij dienen ook de afdeling die verantwoordelijk is voor de planning in het CMC te informeren, zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

Het Curaçao Medical Center heeft de situatie onder controle. Op dit moment zijn er achttien patiënten met influenza en zeven patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Het is belangrijk om op te merken dat de meeste van deze patiënten onderliggende aandoeningen hebben en daarom extra behandeling vereisen, aldus het CMC.

Om de huidige situatie onder controle te houden, implementeert het CMC protocollen vergelijkbaar met die tijdens de COVID-19 pandemie. Dit houdt in dat patiënten met influenza of COVID-19 behandeld worden in aparte, geïsoleerde ruimtes.