Curaçao Medisch Centrum gaat SVB-patiënten weer behandelen 

WILLEMSTAD – Het ziekenhuis gaat weer volledige zorg leveren aan SVB-patiënten. Minister Janga van Volksgezondheid heeft de verzekeraar opdracht gegeven een voorschot van ruim 4 miljoen gulden over te maken aan het CMC.

Het geld is niet voldoende om dek kosten van SVB-patiënten tot het einde van het jaar te dekken , maar het schept wel ruimte om de diensten onmiddellijk weer op te starten. Ruim 1500 SVB-patiënten werden door de operatiestop in de wachtrij gezet en gaan nu weer ingepland worden. Het CMC zegt wel dat eind november het geld weer op is en er opnieuw gekeken moet worden naar de financiën.

