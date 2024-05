Gezondheidszorg Curaçao Medisch Centrum versterkt samenwerking met Intrakoop Redactie 02-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een delegatie van het Curaçao Medisch Centrum (CMC) heeft onlangs Nederland bezocht om de samenwerking met Intrakoop, de Nederlandse inkoopcoöperatie voor de zorg, verder te versterken.

Het CMC is met 300 bedden en bijna 1.300 personeelsleden een cruciale spil in de gezondheidszorg op Curaçao en een van de grootste werkgevers op het eiland. Met het nieuwe ziekenhuis operationeel, zet de afdeling Inkoop zich in om de financiële gezondheid van het ziekenhuis te bevorderen. Hun ambitieus plan om efficiënter in te kopen en kosten te besparen, kreeg met deze studiereis een significante impuls.

Een presentatie over AOC-codes door Marc Arts belichtte de voordelen voor het assortimentsbeheer en inkoopsamenwerkingen, wat bij het CMC team enthousiast werd ontvangen. Zij zien deze methodiek als een effectieve manier om hun inkoopdoelstellingen te realiseren.

De uitwisseling van ervaringen en specifieke uitdagingen in de ziekenhuiszorg, zowel in Nederland als op Curaçao, leverde een verrijkende dialoog op vanuit een Caribisch perspectief, aldus Intrakoop.