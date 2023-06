Curaçao meldt twee gevallen van lepra

WILLEMSTAD – Twee personen op Curaçao zijn gediagnosticeerd met de besmettelijke ziekte lepra. Dit werd woensdagavond (lokale tijd) aangekondigd door het ministerie van Gezondheid, na geruchten op sociale media over lepra-infecties.

Het ministerie benadrukt dat er geen reden is voor paniek. Lepra komt incidenteel voor op het eiland; in 2013 en 2014 werden drie gevallen geconstateerd, en in 2018 werd één geval ontdekt.

Lepra verspreidt zich door direct contact met een besmet persoon. De eerste symptomen omvatten vaak vlekken op de huid die gevoelloos zijn, of gevoelloze handen en voeten. Onbehandeld kan de ziekte ernstige gevolgen hebben, waaronder verlies van gezichtsvermogen en misvorming van de handen.

Volgens het ministerie zijn de getroffen personen momenteel onder behandeling.