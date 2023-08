‘Curaçao moet onderwijs op nummer 1 gaan zetten’

Door Caribisch Netwerk | Oscar van Dam

Docenten die Curaçao verlaten, de extreme hitte, de elektriciteitsrekening, de grote kansenongelijkheid voor kinderen. Met het nieuwe schooljaar, komen de bekende problemen weer naar voren.

“Laten we hopen dat er dit schooljaar echt concrete actie wordt ondernomen door de politiek om kinderen – en daarmee het onderwijs – op plek nummer 1 te zetten”, zegt Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) op Curaçao.

“We zijn al in januari begonnen om ervoor te zorgen dat we voldoende docenten hebben bij het begin van het nieuwe schooljaar, door advertenties te plaatsen. Dat is gelukt.” Er zijn docenten gekomen uit Nederland en vanuit Curaçao zelf.

“Maar we hebben veel docenten zien vertrekken. Vooral naar Bonaire en Nederland, waar ze hetzelfde werk kunnen doen voor een beter salaris en betere werkomstandigheden.” Het vertrek van docenten is een probleem, waar de overheid op moet inspringen, volgens haar.

Ook werd er een dag voor de opening van het schooljaar door minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn aangekondigd dat de scholen de leerlingen vanwege de hitte eerder naar huis mogen sturen. Volgens de VPCO-directeur een begrijpelijke actie.

“Maar elke keer dat we leerlingen vroegtijdig naar huis sturen, verliezen we belangrijke lestijd, en we kunnen de lessen zo goed gebruiken.” Het probleem van de hitte op de scholen is ook al langer bekend.

“Er zijn scholen met zonnepanelen, maar dat zijn er maar weinig. De meeste scholen hebben daar geen geld voor en ook zijn de gebouwen er niet voor geschikt. Veel scholen zouden eerst het hele dak moeten verbeteren voor ze aan zonnepanelen kunnen denken.”

Een betere oplossing volgens haar is een speciaal tarief voor stroom aan onderwijsinstellingen. “Maar daarvoor moet de overheid met Aqualectra praten. Die moeten met zo’n tarief komen.”

De scholen vragen er al langer om. Maar het gebeurt niet. “Net zoals er maar geen structurele verhoging komt van de vergoeding voor het onderwijs. Dan zou je al heel veel problemen aanpakken, onder meer bij het onderhoud van de scholen.”

Ze weet het, ze maakt zich er niet populair mee op het eiland. Maar volgens Van der Bunt-George worden vaak niet de juiste keuzes gemaakt. “We verhogen het minimumloon, we besteden geld aan heel veel zaken. Maar volgens mij zouden we echt de kinderen op de eerste plaats moeten zetten en dat betekent meer middelen voor het onderwijs.”

Van der Bunt-George roept dit niet voor de eerste keer. Samen met de andere onderwijsbesturen zijn er in de afgelopen jarengesprekken geweest met opeenvolgende Onderwijsministers en ook is er met politici uit Den haag gesproken.

“We willen dat elke kind in het Koninkrijk dezelfde kansen krijgt, daarvoor moeten we ons onderwijs verbeteren. Dat gebeurt niet op een structurele wijze.” Ze heeft hoopt dat dit schooljaar er wel daadwerkelijk een nieuw beleid komt.

“Maar ik wil niet alleen negatief overkomen. We hebben docenten die graag en met veel enthousiasme lesgeven.” VPCO stond daarbij stil tijdens de conferentie voor de opening van het nieuwe schooljaar, met als thema ‘Enlighten Yourself’.

“We hebben de docenten centraal gezet, want we hebben gewoon heel goed personeel. Daar moeten we dankbaar voor zijn.”