Curaçao moet paradijs voor ‘digital nomads’ worden en miljoenen opleveren

Door Caribisch Netwerk | Nelly Rosa

WILLEMSTAD – Curaçao rolde een jaar geleden de rode loper uit voor digital nomads, oftewel afstandswerkers. Met soepele regelingen en vrijstelling van inkomstenbelasting mikt de regering op 625 afstandswerkers, die samen voor 125 miljoen gulden per jaar aan de economie moeten bijdragen.

De Curaçaose regering lanceerde in 2021 de regeling voor remote workers ‘At home in Curaçao: convenient working and living’. Toeristen kunnen doorgaans maximaal drie maanden op het eiland verblijven. Via deze regeling mogen afstandswerkers maximaal zes maanden op Curaçao wonen en werken. Ook is er de mogelijkheid om het verblijf met nog eens zes maanden te verlengen.

Geen inkomstenbelasting

Tijdens deze periode hoeven ze geen inkomstenbelasting op Curaçao af te dragen. Voor de tijdelijke verblijfsvergunning betalen ze 535 gulden aan leges. Het is niet toegestaan om te werken voor een lokale werkgever.

Sinds de lancering maakten 145 afstandswerkers gebruik van de versoepelde immigratieregeling. Opvallend is het land van herkomst van de toeristen. Naast gasten uit Nederland en Noord-Amerika verbleven er ook toeristen uit Engeland en zelfs Roemenië in het complex. Landen die niet vaak opduiken in de toerismestatistieken van Curaçao. Dat blijkt ook uit de aanvragen die bij de immigratiedienst zijn binnengekomen.

“Veel Duitsers, maar ook mensen uit Belarus, Brazilië, Groot-Brittannië, Canada, Griekenland, Haïti en Indonesië hebben zich aangemeld”, somt Raynel Martis van het ministerie van Economische Ontwikkeling op. De landenlijst is nog veel langer. Landen die er uitspringen zijn Hongarije, Zuid-Afrika, Ijsland, Syrië, Pakistan en Portugal. Honderden afstandswerkers ontvluchtten zo de strenge winters en lockdownmaatregelen in hun land.

Werken voor opdrachtgevers in een ander land

Afstandswerkers zijn met hun werk niet gebonden aan een bepaalde locatie. Zoals Tafary Duysker, Chennard Testing, Rayni Rijke en Emely Rijke-Phelipa. Onder de naam Expat Krioyo promoten zij het afstandswerken op Curaçao. De vier hoogopgeleiden werken vanuit het Caribische eiland voor Nederlandse opdrachtgevers:



Verslag door Joëlle Jochems

Chennard boekte in december 2020 een ticket voor een maand, maar bleef vervolgens drie maanden. Het jaar daarop pakte hij in december voor de tweede keer zijn koffer in om voor een langere periode vanuit het zonnige Curaçao te werken. Ook de anderen zijn minstens twee keer in het vliegtuig gestapt met het doel de lockdowns en de Nederlandse winter te ontsnappen.

Door tijdsverschil vroeg beginnen

Rayni: “Sommige teamleden weten niet eens dat ik op Curaçao ben. Van belang is dat het werk gedaan wordt.” Dat vraagt opofferingen. Om vier uur ’s ochtends gaat de wekker. Aan de andere kant zijn ze vanaf 12 uur ’s middags vrij om naar het strand te gaan.

Die vrijheid bevalt Chennard het meeste aan het werken op afstand. Dat wil hij niet opgeven. Daarom heeft hij zijn baan opgezegd en is hij op zoek naar een flexibele opdrachtgever. In zijn branche – ICT en design – liggen de banen voor het oprapen. “Ik kan mijn werk prima op afstand doen.”

Sinds de pandemie verblijven veel meer gasten voor een langere periode bij Otro Curaçao, een kleinschalig resort in Otrobanda. “Op dit moment zijn de drie studio’s voor drie maanden, anderhalve maand en een maand geboekt. Pre-Covid-19 verbleven gasten vooral een week of een paar dagen”, zegt directeur Deva-dee de Windt-Siliee.

“Natuurlijk hebben we nog steeds gasten die kort verblijven, maar het feit dat we aldoor langverblijftoeristen hebben, terwijl we een kortverblijf resort zijn is tekenend.” Volgens Deva-dee zijn de behoeftes van afstandswerkers anders dan die van reguliere toeristen. “Goed en betrouwbaar internet staat op nummer 1.”

Op een na beste bestemming

Curaçao is na Dominica de best scorende bestemming voor afstandswerkers in het Caribische gebied. Dat blijkt uit de enquête die reiswebsite Kayak onder haar bezoekers heeft gehouden. Curaçao werd goed beoordeeld op het aantal beschikbare co-werkplekken, het warme weer en de meertaligheid van de inwoners.

Het zijn vooral Nederlanders die tijdelijk hun kantoortuin voor de Tropen verruilen. Maar zij vallen buiten dit programma. Zowel voor Nederlanders als Amerikanen bestaat een aparte regeling. Zij kunnen volgens de huidige wetgeving zes maanden op het eiland verblijven. Na die zes maanden is een verklaring van rechtswege van toepassing. “Deze heeft in principe meestal een onbeperkte tijdsduur”, legt Raynel uit.

Voor de tweede fase van het project zal de promotie doelgerichter zijn. “Vooral de Duitse en Belgische markt is aantrekkelijk, maar ook de Britse, Italiaanse en Griekse markt wordt interessanter. Voor Noord-Amerika is de Canadese markt interessanter aan het worden en voor wat betreft Zuid-Amerika gaan we onze pijlen richten op Argentinië, Brazilië en Colombia.”



Pakket uitbreiden

In de volgende fase wil het ministerie van Economische Ontwikkeling ook het pakket dat aan afstandswerkers wordt aangeboden uitbreiden. “De afstandswerkers komen niet alleen voor het mooie weer, ze willen een levensstijl zonder zorgen. Door ook faciliteiten in het pakket aan te bieden, zoals een flexibele werkplek, goed internet en een community van gelijkgestemden is de economische spin-off groter”, zegt Raynel.

De internationale hotelketen Selina is in gesprek om een vestiging op Curaçao te openen. Het hotel richt zich met zijn co-living pakketten op afstandswerkers.

