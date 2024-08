Algemeen Curaçao neemt deel aan regionale top over kunstmatige intelligentie Redactie 22-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft deelgenomen aan een ministeriële top over kunstmatige intelligentie (AI) in Cartagena, Colombia. Tijdens deze top, waar ministers uit 22 landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied bijeenkwamen, lag de focus op de ontwikkeling en implicaties van AI in de regio.

Curaçao werd vertegenwoordigd door ministers Ruisandro Cijntje en Sithree van Heydoorn, die onder andere spraken over de integratie van AI in het onderwijs en de economische sector. De top benadrukte het belang van een nationale strategie en regelgeving om de voordelen van AI te benutten en tegelijkertijd de samenleving te beschermen.

De volgende bijeenkomst van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen over AI vindt plaats in november 2024 in Uruguay.

32