Curaçao neemt deel aan VN-conferentie over waterproblematiek

NEW YORK – Curaçao neemt deel aan de Wereld Water Conferentie van de Verenigde Naties. Deze worden van 22 tot en met 24 maart 2023 gehouden New York ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Water.

De conferentie is uniek, omdat het de eerste conferentie in vijftig jaar is die de VN organiseert over het versnellen en maximaliseren van de implementatie van oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van water en klimaatadaptatie.

Curaçao is vertegenwoordigd door drie afgevaardigden. Het eiland zal ook een “side-event” organiseren voor eilandgemeenschappen van over de hele wereld.

Curaçao zette in 2016 een geïntegreerde waterbeheercommissie op en zal tijdens de conferentie werken aan oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van water en klimaatadaptatie.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tadzjikistan zijn de mede-organisatoren van het evenement.