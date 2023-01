Curaçao nog steeds een goedkope bestemming voor autoverhuur, ondanks prijsstijging van 61%

WILLEMSTAD – De prijzen voor huurauto’s op Curaçao zijn het afgelopen jaar met 61% gestegen, volgens cijfers die vergelijkingssite EasyTerra exclusief deelde met BNR. Dit is de grootste stijging die EasyTerra dit jaar heeft geregistreerd, en plaatst Curaçao bovenaan de lijst van de duurste steden om een auto te huren.

Hoewel de prijzen voor huurauto’s wereldwijd stabiliseren, zijn er lokale grote verschillen. Tjeerd Kramer, eigenaar en oprichter van EasyTerra, vermoedt dat de snelle stijging verband houdt met het einde van de coronamaatregelen op het eiland. ‘Mensen durven weer te reizen. Het eiland zit weer stampvol en kennelijk heeft men lokaal autovloten niet op tijd weten aan te vullen.’ Schommelingen in prijs zijn altijd extremer op eilanden, weet Kramer. Het zijn kleine markten waar de drempel om huurvloten aan te vullen hoger ligt.

Hoewel Curaçao nu één van de duurste plaatsen is om een auto te huren, is Willemstad met een gemiddelde dagprijs van 74 euro absoluut gezien nog steeds een van de goedkoopste bestemmingen om een auto te huren aanstaande zomer, volgens de zoekgegevens van EasyTerra.

De gemiddelde dagprijs van een auto in de aankomende zomermaanden steeg met 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, berekende EasyTerra. Deze lichte stijging vormt een duidelijke trendbreuk met de afgelopen vier jaar, een periode waarin de prijzen op veel plaatsen verdubbelden. De hoogste dagprijs werd gezien in Portugal en de laagste prijs in Zuid Afrika.

