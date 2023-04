Curaçao onder vergrootglas om anti-witwassen en bestrijding terrorisme

WILLEMSTAD – Curaçao ligt in juni onder een vergrootglas, wanneer de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF onderzoek doet naar de naleving van internationale normen op het gebied van anti-witwassen en het bestrijden van de financiering van terrorisme en proliferatie.

De uitkomsten daarvan zijn volgens de Curaçao International Financial Services Association, CIFA van cruciaal belang voor de reputatie van Curaçao.

Diverse belanghebbenden, waaronder financiële dienstverleners, makelaars, notarissen, advocaten, leveranciers van bouwmaterialen en vertegenwoordigers van de openbare sector zoals douane, politie en het ministerie van Justitie, moeten hun naleving van de internationale normen, en de impact van hun acties aantonen.

De CFATF-beoordeling bepaalt uiteindelijk of Curaçao wordt beschouwd als een land dat voldoet aan deze richtlijnen. Als blijkt dat Curaçao niet of onvoldoende voldoet, zal het openbaar worden vermeld als een land met tekortkomingen in zijn kader.

EU-belasting ‘grijze lijst’

Naast de CFATF-beoordeling wordt de financiële sector van Curaçao geconfronteerd met de uitdagingen die de EU-belasting ‘grijze lijst’ met zich meebrengt.

De EU ‘grijze lijst’ verwijst naar een lijst van landen en gebieden die zich hebben toegezegd tekortkomingen in hun belastingsystemen aan te pakken en te voldoen aan de belastingbestuursprincipes van de Europese Unie, maar die deze toezeggingen nog niet volledig hebben geïmplementeerd.

Daardoor is er sprake van verhoogd toezicht, wat buitenlandse investeringen kan ontmoedigen en de toegang tot wereldwijde financiële markten kan beperken.

“De toekomst van de financiële integriteit van Curaçao hangt af van onze gezamenlijke inspanningen om de CFATF-beoordeling en de EU-belasting ‘grijze lijst’ aan te pakken”, zegt Cristina Halaby-de Freitas Brás, voorzitter van het CIFA-bestuur.