Curaçao onderdeel van internationale Interpol-operatie tegen migrantensmokkel

5 Gedeeld

Curaçao heeft eind november, begin december meegedaan aan de internationale operatie Turquesa II van Interpol, gericht op onderscheppen van mensensmokkelaars.

32 landen deden mee, waaronder dus een Interagency Joint Task Team uit Curaçao. Daarin zaten leden van INTERPOL Curacao, Het Openbaar Ministerie, de Kustwacht, Politie en de coördinator mensensmokkel van het ministerie van Justitie.

De Taskforce heeft verschillende boten gecontroleerd, maar geen mensensmokkelaars aangetroffen.

Wereldwijd

De operatie heeft in Amerika, Afrika, Europa en Azië wel geleid tot aanhoudingen. Meer dan 200 arrestaties en de identificatie van ongeveer 3.500 irreguliere migranten was het resultaat.

In Mexico arresteerden de autoriteiten de vermeende leider van een in Mexico gevestigde georganiseerde misdaadgroep die met speedboten migranten vanaf de kust van Cuba smokkelde. Eenmaal in Mexico werden de migranten naar een huis gebracht, van hun vrijheid beroofd, bedreigd en gemarteld.

“Operaties zoals Turquesa II tonen het belang aan van internationale samenwerking tussen landen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, in het bijzonder tegen de smokkel van migranten en mensenhandel”, zei Igor Romário de Paula, directeur van de Braziliaanse federale politie voor onderzoek en bestrijding van georganiseerde misdaad.

Deelnemende landen

Antigua en Barbuda, Argentinië, Aruba, Bangladesh, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Marokko, Nicaragua, Pakistan, Panama, Paraguay , Peru, Portugal, Senegal, Spanje, Trinidad en Tobago, Verenigde Staten, Uruguay, Venezuela en Vietnam.