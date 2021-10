Curaçao onderuit in en tegen Bahrein

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao is gisteravond hard onderuit gegaan in een oefenwedstrijd tegen Bahrein. Een onbegrijpelijke keepersfout van Zeus de la Paz betekende het begin van het einde. Het werd uiteindelijk 4-0.

Alle goals vielen in de tweede helft. Curaçao kwam voor het eerst sinds 16 juni weer eens in actie. De ploeg van coach Patrick Kluivert speelt in Bahrein nog tegen Nieuw-Zeeland.

