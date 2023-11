Curaçao opnieuw getroffen door grote stroomuitval

WILLEMSTAD – Voor de derde keer dit jaar werd Curaçao gisteren getroffen door een grote stroomuitval, een zogenaamde ‘black-out’. De stroomproblemen begonnen in de ochtend met kortstondige uitvallen in diverse wijken. Later in de middag viel in het gehele eiland de stroom uit.

Aqualectra, het Curaçaose energiebedrijf, bevestigde via Facebook de black-out, maar kon in eerste instantie geen oorzaak opgeven. Technici waren direct in actie om de stroomvoorziening te herstellen. Tegen de avond hadden de eerste buurten weer stabiel stroom, hoewel in sommige gebieden de elektriciteit meerdere keren onderbroken werd.

Een eerste onderzoek wijst uit dat de oorzaak ligt in een kortsluiting in de hoofdkabels tussen de sub-stations Nijlweg en Weis, door een kabelbreuk. Aqualectra benadrukte dat de storing niet werd veroorzaakt door een gebrek aan productiecapaciteit. In augustus vond er een grote revisie plaats bij het station in Mundu Nobo, wat wijst op eerdere problemen met de stroomvoorziening.

Winkels, kantoren en andere ondernemingen zonder eigen generator moesten vroegtijdig sluiten. Bij kruispunten zonder werkende verkeerslichten, zoals bij Biesheuvel, ontstonden opstoppingen. Maar over het algemeen toonden weggebruikers discipline.

Vitale instellingen zoals de Curaçao International Airport en het Curaçao Medical Center ondervonden geen last dankzij hun generatoren. Vliegtuigen konden landen en stijgen, en patiënten werden zoveel mogelijk normaal behandeld.

De economische schade van de black-out is aanzienlijk. In juni dit jaar was er ook sprake van een black-out, tweemaal zelfs. De directie van Aqualectra kondigde toen aan dat er fundamentele veranderingen moeten komen in de manier van stroomproductie en -distributie.

Er wordt verwacht dat Aqualectra op korte termijn meer uitleg zal geven over het falen en de maatregelen die zullen volgen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.