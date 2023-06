Curaçao opnieuw getroffen door volledige black-out

WILLEMSTAD – De bewoners van Curaçao worden geconfronteerd met wederom een grootschalige stroomstoring die het hele eiland treft. Sinds 6:04 uur vanochtend kampt Aqualectra Utility, het nutsbedrijf van Curaçao, met ernstige defecten in de productie-eenheden, wat heeft geleid tot een totale black-out in alle wijken.

Aqualectra Utility heeft aangekondigd dat ze de gemeenschap zo snel mogelijk van meer informatie zullen voorzien en een schatting zullen geven van wanneer de elektriciteitsvoorziening naar verwachting zal worden hersteld. Het nutsbedrijf werkt met man en macht om de defecte productie-eenheden te repareren en de elektriciteitsinfrastructuur weer operationeel te maken.

Deze onverwachte stroomuitval zorgt ervoor dat verkeerslichten op belangrijke kruispunten en wegen buiten werking, waardoor het verkeer in de stad ernstig verstoord is.

Scholen worden geadviseerd om ouders te informeren over de beschikbaarheid van stroom en of de lessen doorgaan. Ouders worden dringend verzocht om hun kinderen niet alleen achter te laten en extra waakzaam te zijn.

Bovendien wordt geadviseerd om spaarzaam om te gaan met batterijvermogen van mobiele telefoons. Indien mogelijk wordt afgeraden om apps te gebruiken of telefoons te gebruiken, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Het opladen van telefoons in auto’s of via powerbanks wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat er altijd communicatiemogelijkheden zijn.

De autoriteiten roepen ook op tot solidariteit binnen de gemeenschap, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Ondanks de afwezigheid van elektriciteit, moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat ze zich in deze warme omstandigheden goed kunnen handhaven.

We blijven de situatie volgen en zullen updates verstrekken zodra er meer informatie beschikbaar is.