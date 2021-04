Curaçao over de 100 coronadoden

5 Gedeeld

Curaçao is over de grens van 100 doden gegaan. Vandaag kwamen er drie patiënten bij, twee die in CMC verpleegd werden en een die in een verzorgingstehuis was opgenomen. De teller staat nu op 102.

76 patiënten liggen in het ziekenhuis, van wie dertig intensieve zorg krijgen. Van de negen Curaçaose patiënten die in Aruba liggen, gaan vier terug naar Curaçao. De vijf andere blijven op de Intensive Care van HOH-ziekenhuis in Oranjestad.

37 mensen werden vandaag positieve getest op een totaal van 523 afgenomen testen. Een testratio derhalve van zeven procent.

Het totaal aantal case op Curaçao staat vandaag op 1.665. 247 minder dan gisteren.