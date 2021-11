Curaçao over de grens van honderd besmettingen

1 Delen

WILLEMSTAD – Het aantal actieve coronabesmettingen is gisteren gestegen met twee. Zeven mensen werden positief getest, maar ook konden er vijf weer uit isolatie.

In het ziekenhuis mocht een patiënt de intensive care verlaten. Daar liggen nu nog vier mensen met Covid19. In totaal liggen er op dit moment nog twaalf corona-patiënten in het CMC.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures