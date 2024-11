Sport Curaçao overklast Saint Martin: 5-0 Maarten Schakel 16-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçaos voetbalteam heeft deze vrijdag Saint Martin met ruime cijfers verslagen in de CONCACAF Nations League. Het werd 0-5.

Grote man bij Curaçao was Jearl Margaritha met maarliefst vier treffers – gelijk verdeeld over beide helften. De 24-jarige aanvaller speelt voor Phoenix Rising, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Staten. Juninho Bacuna scoorde de 0-4 uit een strafschop. De jongste van de twee Bacuna-broers speelt tegenwoordig voor Al Wehda in Saudi-Arabië.

Op papier was Saint Martin deze vrijdagavond de ’thuisspelende ploeg’, hoewel de wedstrijd in het Curaçaose Ergilio Hato stadion werd gespeeld.

Met de ruime zege doet Curaçao het iets beter dan tijdens de vorige ontmoeting met het Franse deel van Sint Maarten. In september won Curaçao met 4-0 van dat land. Die wedstrijd werd toen afgewerkt in Grenada.

Koploper

Eerder op de avond ging in hetzelfde Ergilio Hato stadion koploper in de poule Saint Lucia verrassend met 0-4 onderuit tegen Grenada. Dat is gunstig voor Curaçao, want dankzij de zege neemt de ploeg van bondscoach Dick Advocaat de koppositie in de groep over van Saint Lucia. Curaçao staat bovenaan in de groep met 10 punten uit 5 wedstrijden. Saint Lucia staat nu tweede met 9 uit 5. Grenada volgt op een derde plek met 7 uit 5.

Maandag treffen Curaçao en Saint Lucia elkaar en heeft Curaçao aan een gelijkspel voldoende voor de groepswinst in Poule B van League B. Die wedstrijd begint om 19 uur en wordt ook afgewerkt in het Ergilio Hato stadion in Brievengat.

