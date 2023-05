Curaçao pakt groots uit met Pre-Pride Weekend

WILLEMSTAD – Zet je schrap voor een spetterend feest! Curaçao telt af naar het Pre-Pride Celebration Weekend van 8 tot en met 11 juni. Dit wordt de opwarmer voor de grote Pride Curaçao in oktober. Maar eerst: een weekend vol kleur, diversiteit en vooral veel liefde, zeggen de organisatoren.

Pride Curaçao is dé gelegenheid van het jaar waarop er samen de LHBTI+ gemeenschap wordt gevierd. De organisatie laat zien dat iedereen ertoe doet, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Het Pre-Pride Celebration Weekend is een uitnodiging aan iedereen om de LHBTI+ gemeenschap een hart onder de riem te steken. Of je nu deelneemt aan de activiteiten of gewoon mee viert, iedereen draagt bij aan een tolerantere, begripvollere samenleving.

Het feest begint op donderdag: lekker bijpraten bij Sweet Sin Curaçao. Vrijdag wordt het dak eraf geblazen bij het roze feest Tigerpuss in Gaze Curaçao. Zaterdag is het tijd voor Freskura, hét LGBTQ+ feest waar iedereen los kan gaan en zichzelf kan zijn. En op zondag sluit de organisatie af met een Drag Brunch bij De Broeders, waar lekker eten en geweldige optredens hand in hand gaan.

Dit jaar wordt Pride georganiseerd door een enthousiast, nieuw team dat klaar staat om Pride Curaçao naar een hoger niveau te tillen.