Curaçao per direct in lockdown

Curaçao is twee weken in lockdown gegaan. Mensen mogen alleen naar buiten in het geval van een medische noodzaak of om boodschappen te doen bij de supermarkt, apotheek of bouwmarkt. Wie zich niet aan de regels houdt kan hoge boetes krijgen. Na afloop van de twee weken wordt geëvalueerd of de periode verlengd wordt.

Er zijn inmiddels elf bevestigde coronabesmettingen op het eiland. De eerste negen patiënten kwamen uit het buitenland, maar volgens minister-president Rhuggenaath is er nu ook sprake van een interne besmetting van mens op mens. Daarom wil de regering van Curaçao snel handelen om te voorkomen dat er een situatie zoals in Europa ontstaat.

Zaterdag werd op Curaçao al een avondklok ingesteld en die is per direct uitgebreid naar de volledige lockdown. Minister Girigorie van Jusitie liet in een persconferentie weten enigszins coulant te zullen zijn voor ondernemers die maandag hun zaak moeten afsluiten en dingen moeten regelen, maar verder mag niemand de straat meer op. Curaçaoënaars mogen bijvoorbeeld ook niet meer van hun erf af om hun hond uit te laten.

Volgens journalist Yves Cooper heeft iedereen zich aan de avondklok gehouden en is het stil op straat. Maar hij vraagt zich wel af hoe lang dit zo blijft. “Dit gaat niet zo blijven. Je houdt het niet vol, het lijkt wel alsof je elke dag om acht uur naar bed moet.”