Curaçao pioniert met elektrische bussen op zonne-energie

WILLEMSTAD – Zes bussen van ABC-busbedrijf gaan op zonne-energie rijden. Daarvoor wordt een zonnepark gebouwd, dat moet zorgen voor de stroom.

In een deze week aangekondigd partnerschap hebben ABC, RdK en de Nederlandse VDL Groep een overeenkomst getekend om zonne-energie te genereren via een PV Solar park.

Dit park, dat door de eigenaar van de raffinaderij, RdK gebouwd wordt, maakt gebruik van terreinen die voor herontwikkeling beschikbaar zijn. De opgewekte energie wordt onder meer de oplaadbron voor zes elektrische bussen van ABC.

VDL Groep, een internationale industriële onderneming die duurzame energieopslagsystemen en elektrische bussen ontwikkelt, produceert en verkoopt, zal de zonnepanelen, elektrische bussen, laadinfrastructuur, batterijopslagsysteem en het bijbehorende Energie Management Systeem leveren. Deze bussen zullen door ABC worden ingezet in het openbaar vervoer van Curaçao.

Dit E-Mobility project is een van de eerste innovaties die voortvloeien uit de studie Op weg naar een Living Lab Curaçao. Deze studie is uitgevoerd door TNO in opdracht van RdK, in samenwerking met verschillende overheids NV’s, ministeries, de University of Curaçao en Nederlandse bedrijven, waaronder VDL.

Het unieke van dit project is dat de ‘Zero Emission’-bussen volledig off-grid kunnen worden ingezet voor het openbaar vervoer op Curaçao. Hiermee zet Curaçao zichzelf volgens de initiatiefnemers op de kaart als koploper op het gebied van innovatieve off-grid elektrische duurzame mobiliteit.

De resultaten van dit baanbrekende project kunnen als voorbeeld dienen voor andere landen binnen het koninkrijk en in de regio om soortgelijke initiatieven te realiseren. Met de elektrificatie van het openbaar vervoer maakt Curaçao een cruciale stap naar een duurzamere toekomst.