Curaçao plaatst Passanger Locator Card digitaal

Willemstad – Passagiers die naar Curaçao reizen moeten een zogenaamde PLC kaart invullen bij aankomst op het vliegveld. Dit kan sinds gisteren digitaal gebeuren voor vertrek.

Deze maatregel is genomen vanwege het COVID-19 beleid en deze digitale versie moet het de reiziger een stukje makkelijker en comfortabeler maken.

De kaart is via een nieuwe website in te vullen via dicardcuracao.com

Lees ook: