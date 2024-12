Luchtvaart & Reizen Curaçao populair als zonbestemming voor Nederlanders die somber weer ontvluchten Dick Drayer 28-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De sombere decembermaand in Nederland, met nauwelijks zon en aanhoudende regen, zorgt voor een run op last-minute reizen naar zonnige bestemmingen. Curaçao blijkt een van de grote favorieten. “Zekerheid op zon is wat mensen zoeken,” zegt Petra Kok van TUI Nederland tegen het Algemeen Dagblad.

Bij reisorganisaties zoals Sunweb, TUI en Corendon is de vraag naar winterzonbestemmingen sterk toegenomen. Curaçao staat daarbij in de top. “We zien dat mensen die het grijze weer zat zijn, de afgelopen weken massaal online zoeken en boeken,” aldus Kok. De Canarische eilanden en Curaçao worden vaak gekozen vanwege de gegarandeerde zonneschijn, met temperaturen die zelfs in december rond de 30 graden liggen.

Corendon meldt dat last-minute vakanties naar Curaçao al volledig zijn uitverkocht. “Wie nog wil vertrekken, kan op zijn vroegst met oudjaar weg, en dat tegen een vanafprijs van 1239 euro, inclusief vlucht en verblijf,” laat woordvoerder Jules van de Ven weten.

Favoriet

Hoewel Egypte en Kaapverdië eveneens populaire keuzes zijn vanwege de aangename temperaturen, biedt Curaçao iets extra’s: een vertrouwde, ontspannen sfeer voor Nederlandse vakantiegangers en een tropisch klimaat zonder veiligheidsrisico’s die bij andere bestemmingen soms spelen. Dit maakt Curaçao een aantrekkelijke optie voor wie zonzekerheid zoekt met een stukje Caribische charme.

Frank Radstake van de ANVR bevestigt dat veel mensen direct na kerst een zonnige vakantie boeken. “Voor veel Nederlanders is het grijze en koude weer een zware last. De kerstperiode is hét moment waarop mensen besluiten om een reis naar de zon te boeken.”

Toch blijft wintersport ook populair bij Nederlanders. Terwijl Curaçao een geliefde bestemming is voor zonzoekers, ziet reisorganisatie Sunweb een groei van 15 procent in wintersportboekingen ten opzichte van vorig jaar. Dat toont de blijvende aantrekkingskracht van de besneeuwde bergen.

311