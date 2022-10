Curaçao Ports Authority lanceert nieuwe cruise-app

WILLEMSTAD – De Curaçao Ports Authority CPA lanceert een nieuwe app voor de cruise-industrie. De app is ontworpen om de betrokkenen in de sector in staat te stellen hun activiteiten beter te plannen en is in de eerste plaats gericht op de dienstverleners die cruisepassagiers bedienen.

Volgens CPA biedt de nieuwe app snelle en tijdige toegang tot nuttige informatie, met de laatste gegevens over het schema van aankomst en vertrek van cruiseschepen.

Gebruikers hebben eenvoudig toegang tot details van de schepen, naast hun ligplaatslocaties, zo legt de havenautoriteit uit.

De app is geïntegreerd in het Vessel Traffic Management-systeem van de CPA en waarschuwt alle gebruikers zodra een cruiseschip aankomt of vertrekt.

Met de Cruise-app kunnen gebruikers er ook voor kiezen om op de hoogte te worden gehouden als er op het laatste moment wijzigingen zijn in het cruiseschema van de havens.

Met zijn functies voor het volgen van schepen kan de app ook door passagiers en cruiseliefhebbers worden gebruikt om het cruiseverkeer in de Curaçaose haven te volgen, aldus CPA.

De CPA Cruise-app is al beschikbaar om te downloaden op het IOS-systeem en zal later deze week ook worden uitgebracht voor Android-gebruikers.

Curaçao, een van de meest populaire cruisebestemmingen in de zuidelijke Cariben, is een traditionele halte voor verschillende cruisemaatschappijen.

Tijdens het cruiseseizoen 2022-2023 zullen merken als Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Carnival Cruise Line, Holland America Line, AIDA Cruises en Norwegian Cruise Line regelmatig de haven van Willemstad op het eiland aandoen.

Een van de hoogtepunten van komend seizoen is de Noorse Prima. Het nieuwe schip van Norwegian Cruise Line zal in september twee bezoeken aan Curaçao brengen, op 20 oktober en 6 november.