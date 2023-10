Curaçao redt de eer met 5-3 overwinning op Soca Warriors

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in zijn laatste wedstrijd van de Nations League met 5-3 gewonnen van Trinidad & Tobago. De Soca Warriors gaan ondanks het verlies door naar de volgende ronde. Curaçao was al gedregradeerd naar de B-liga van de Nations League.

Curaçao begon de wedstrijd sterk en creëerde al vroeg kansen. Dit resulteerde in een doelpunt van Rangelo Janga in de 7e minuut. Even later maakte Godfried Roemeratoe de score 2-0, wat zijn eerste doelpunt was voor het nationale team. Curaçao bleef kansen creëren, maar slaagde er niet in om deze te benutten. De mannen van Den Gorré gingen de rust in met een 2-0 voorsprong.

Tweede helft

In de tweede helft ging Curaçao verder met hun sterke spel en Kenji Gorré vergrootte de voorsprong tot 3-0 door een strafschop te benutten in de 56e minuut.

Maar de Soca Warriors kwamen terug in de wedstrijd en scoorde in de 68e en 74e minuut om de score op 3-2 terug te brengen, nog steeds in het voordeel van Curaçao.

Curaçao kreeg in de 75e minuut een gouden kans om vanaf de strafschopstip de voorsprong van twee doelpunten te herstellen na een handsbal op Trinidad en Tobago, maar Brandley Kuwas miste en ook de rebound ging er niet in.

Kort daarna, in de 78e minuut, kreeg Curaçao opnieuw een strafschop, en deze keer benutte Juninho Bacuna wel de kans om de score naar 4-2 te brengen. Rangelo Janga, zorgde ook voor het laatste doelpunt in de 81e minuut, waardoor zijn team op 5-2 kwam.

Trinidad & Tobago slaagde erin nog een doelpunt te scoren in de 86e minuut, waarmee de eindstand van 5-3 werd bereikt.

Kwalificatie

Ondanks de overwinning kwalificeert Trinidad & Tobago zich voor de kwartfinales van de CONCACAF Nations League. Curaçao eindigt op de voorlaatste plaats in hun groep en degradeert naar Liga B.

De overwinning van gisteren was de eerste voor het Curaçaose team sinds 6 juni 2022, toen ze Honduras versloegen met 2-1. Het was ook de eerste keer sinds 5 juni 2021 dat Curaçao vijf doelpunten scoorden in een wedstrijd. Toen was dat tegen British Virgin Islands.