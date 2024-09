Overheid Curaçao reserveert extra middelen voor CMC in ontwerpbegroting 2025 Redactie 12-09-2024 - 3 minuten leestijd

College financieel toezicht Curacao en Sint Maarten

WILLEMSTAD – Curaçao gaat extra geld reserveren om het verlieslijdende Curaçao Medical Center (CMC) financieel te ondersteunen. Dit besluit volgt op een dringende aanbeveling van het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten (Cft). Het Cft had eerder al aangedrongen op een adequate verwerking van de financiële risico’s rondom het CMC in de landsbegroting en is positief over de stap die de regering nu zet.

In de ontwerpbegroting voor 2025 werkt Curaçao verder aan een structurele oplossing voor de precaire financiële situatie van het ziekenhuis. Hoewel nog niet alle details van het plan bekend zijn, beschouwt het Cft deze maatregel als een belangrijke stap richting een duurzame exploitatie van het CMC.

Tegelijkertijd blijft de noodzaak tot hervorming van de zorgsector op Curaçao groot. Het eiland besteedt meer dan 13 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) aan zorg, wat ongeveer het dubbele is van het gemiddelde in het Caribisch gebied. Deze hoge zorguitgaven dragen bij aan de zware belasting- en premiedruk op de Curaçaose bevolking.

Zorgen

Tijdens een bezoek aan Curaçao op 10 en 11 september uitte het Cft zijn zorgen over de trage verbetering van het financieel beheer van het land. Ondanks de stappen die zijn gezet, dreigt Curaçao het gestelde doel van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening van 2026 niet te halen. Het Cft roept de regering van Curaçao op om verdere prioriteit te geven aan de verbetering van het financieel beheer.

Goed financieel beheer is cruciaal om te waarborgen dat publieke middelen efficiënt en verantwoord worden ingezet, zonder verspilling of misbruik. Transparantie en jaarlijkse verantwoording over het gevoerde beleid zijn van essentieel belang voor het vertrouwen in de overheid.

Sinds 2019 werkt Curaçao met een Roadmap aan de verbetering van het financieel beheer, met als doel een goedkeurende controleverklaring in 2026. Hoewel het Cft vooruitgang constateert, is er nog veel werk aan de winkel. De Raad van Ministers moet de juiste maatregelen nemen en politieke toewijding tonen om verdere resultaten te boeken.

Investeringen

De ontwerpbegroting 2025 laat ook een flinke toename zien van nieuwe investeringen, waarvan een deel gefinancierd wordt door leningen bij Nederland. Het Cft had eerder al aandacht gevraagd voor het lage investeringsniveau en ziet de plannen nu als een positieve ontwikkeling.

Wel benadrukt het Cft het belang van economisch rendabele investeringen die daadwerkelijk bijdragen aan de groei van de Curaçaose economie.

Het voornemen om nieuwe leningen aan te trekken zal door het Cft nauwkeurig worden beoordeeld. Curaçao wordt aangespoord om snel de benodigde gegevens over de financiële situatie van de collectieve sector aan te leveren om dit proces te versnellen.

