Curaçao schakelt Canada uit op Little League World Series met 4-2 winst

SOUTH WILLIAMSPORT – De droom komt uit voor het Curaçaose baseballteam in de little league World Series. Voor de de Little Mountain Little Leaguers uit Vancouver is die voorbij, ondanks een wanhopige rally in de zesde inning werd Canada met 4-2 verslagen en uit de titelstrijd geëlimineerd door een goed ontwikkeld team uit Willemstad.

Canada, dat eerder met 7-0 van North Brisbane, Australië en Takarazuka, Japan met 6-0 versloeg tijdens de 75e Little League World Series, zag de vleermuizen koud worden in een 10-0 nederlaag tegen Matamoros, Mexico. De ploeg uit Vancouver kwam tot slechts vijf verspreide treffers tegen Curaçao.

Lucas Weisser, de startende werper voor Canada, werkte 3,2 innings en had drie strikeouts. Helaas gaf hij zes vrije lopen weg waardoor Curaçao wat vroege runs kon boeken. In feite had Curaçao slechts vijf hits in het hele duel, maar scoorde tweemaal in de eerste inning en liet de honken vol achter. Ze scoorden nog eens twee runs in de derde en lieten zich daarna door hun werpers en verdediging naar de overwinning sturen.

Canada kreeg kansen om te scoren in de derde, vierde en zesde inning, maar kon geen tijdige honkslagen bedenken, waardoor vijf honklopers achterbleven.

Curaçao speelt vandaag tegen Managua, Nicaragua. Het eiland begon het toernooi door Nicaragua met 2-0 te verslaan, voordat het met 9-3 verloor van Panama en zich herstelde met een spannende 1-0 overwinning op Italië.

Reangelo Decaster was de winnende werper. De rechtshander hield het vier innings vol, stond één honkslag en geen punten toe en had zes strikeouts. Oshondrickson Doran en Davey-Jay Rijke kwamen uit de bullpen en hielpen de wedstrijd af te sluiten in relief. Davey-Jay nam de laatste drie nullen op om de save te verdienen.