Curaçao slaat dubbelslag met ruime zege op Saint Lucia

WILLEMSTAD – Curaçao heeft zichzelf een grote dienst bewezen door in de Nations League in eigen huis overtuigend te winnen van concurrent Saint Lucia. In een half gevuld Ergilio Hato stadion in Brievengat werd het 4-1.

Door de overwinning kwalificeert Curaçao zich wederom voor de Gold Cup, het continentale kampioenschap voor Noord- en Midden-Amerika dat in 2025 in de VS wordt gespeeld. Bovendien stelt Curaçao promotie veilig van League B naar League A in de CONCACAF Nations League. Dat is het hoogste niveau in onze regio, waarin landen als Costa Rica, Jamaica en Suriname uitkomen.

Geen moment in gevaar

De Curaçaose doelpunten kwamen in de eerste helft heeft beide op naam van linksbuiten Gervane Kastaneer. Ryan Charles deed iets terug voor de bezoekers na onhandig verdedigend werk van Joshua Brenet. Halverwege was de stand 2-1. Na rust liep Curaçao verder weg en kwamen beide treffers op naam van routinier Juninho Bacuna, die ook tegen Saint Martin al had gescoord uit een strafschop. Bacuna stond tegen Saint Lucia voor de gelegenheid in de spits. Vooral de 3-1 was een verdienstelijke goal, waarbij Bacuna handig keeper Barclett op het verkeerde been zette en omspeelde.

Uiteindelijk werd de eindstand 4-1 en kwam de Curaçaose koppositie in League B van Poule B – behalve misschien bij de 1-1 stand halverwege de eerste helft – geen moment echt in gevaar. Curaçao had aan een gelijkspel voldoende om zich van de winst in de groep te verzekeren.

Curaçao nam afgelopen vrijdag al de koppositie in de poule al over van Saint Lucia. Toen wonnen de Curaçaoënaars met 5-0 van Saint Martin, terwijl Saint Lucia verrassend met 4-0 onderuit ging tegen Grenada. Door het resultaat van deze maandag is Curaçao met 13 punten uit 6 wedstrijden overtuigend groepswinnaar geworden. Saint Lucia, goed voor 166.000 inwoners en daarmee enigszins gelijk aan Curaçao, moet het doen met 9 uit 6.

Bron: CONCACAF

Bondscoach Dick Advocaat was na afloop tevreden en claimde klaar te zijn voor de Gold Cup, die op 14 juno 2025 begint. Met één nederlaag (in september tegen Saint Lucia) uit tien duels, is de 77-jarige oefenmeester niet onverdienstelijk begonnen aan zijn campagne met Curaçao.

Wereldkampioenschap

Het uiteindelijke doel voor Advocaat is plaatsing voor het WK voetbal in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Voor het eerst in de WK-geschiedenis doen er 48 landen mee aan het eindtoernooi, wat de kansen op Curaçaose kwalificatie vergroot. Curaçao staat momenteel 90ste op de FIFA ranking, net onder Luxemburg en boven Nieuw-Zeeland. Wereldkampioen Argentinië staat bovenaan, Nederland staat op dit moment achtste.

