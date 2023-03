Curaçao speelt eind van de maand tegen Canada

WILLEMSTAD – Curaçao speelt op 25 maart zijn laatste wedstrijd in groep C van de voorronde van de Nations League A tegen Canada. De wedstrijd is in het SDK-stadion in Willemstad. Het team van Remko Bicentini heeft nog één wedstrijd te gaan en moet die winnen om zicht op de volgende ronde te houden.

Eerder won Curaçao met 1-2 in en tegen Honduras, maar verloor het in eigen huis van datzelfde Honduras met 0-1 en uit tegen Canada met 4-0

Canada heeft nog twee wedstrijden te gaan, na Curaçao komt Honduras op bezoek in Toronto voor zijn laatste wedstrijd in de groep.

De Concacaf Nations League 2023-24 begint in september. Deze editie van het toernooi dient als kwalificatie voor de Copa América 2024, die in de zomer van 2024 plaatsvindt in de Verenigde Staten en zes Concacaf-teams bevat. De Concacaf Nations League 2024-25 dient als kwalificatie voor de Gold Cup 2025 .

De twee best geëindigde teams in elke groep gaan door naar de kwartfinales van de Nations League in november, een nieuwe etappe van de competitie. Daar worden teams gekoppeld en spelen ze de kwartfinales, thuis-en-uit. De winnaars gaan door naar de finale van de Nations League in maart 2024.