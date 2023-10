Curaçao speelt om 5 uur tegen Panama

WILLEMSTAD – Vanmiddag om vijf uur trapt het Curaçaose nationale team af tegen Panama in het kader van de Nations League. Na twee nederlagen zit Curaçao in zwaar weer. Bij verlies is de kans groot dat het team van bondscoach Dean Gorré degradeert naar Liga B.

Alles wijst erop dat Curaçao hetzelfde spelsysteem hanteert zoals in de eerste wedstrijden. Dit is waarschijnlijk een 4-3-3 opstelling.

In het doel staat naar verwachting Trevor Doornbusch. Hij was ook de startende keeper in de wedstrijden tegen Trinidad & Tobago en Martinique.

Gezien het ontbreken van enkele sleutelspelers in de verdediging, bestaat de verdedigingslijn waarschijnlijk uit Juriën Gaari, Roshon van Eijma, Nathangelo Markelo en Justin Ogenia.

Op het middenveld mist Curaçao Leandro Bacuna. Maar Vurnon Anita is terug met zijn ervaring. Hij is waarschijnlijk de defensieve middenvelder. Het wordt interessant om te zien of Dean Gorré de combinatie van Felida en Juninho Bacuna meer vooruit als aanvallende middenvelders zal gebruiken. Godfried Roemeratoe blijft ook een alternatief vanaf de bank.

Wat betreft de aanval kunnen keuzes worden gemaakt uit Jearl Margaritha, Kenhi Gorré, Brandley Kuwas, Sontje Hooi of Joshua Zimmerman op de vleugels. Waarbij Kuwas en Gorré waarschijnlijk starten. In tegenstelling tot de wedstrijden van vorige maand, heeft Gorré deze keer wel een centrale spits in de persoon van Rangelo Janga.